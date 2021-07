Tournée in Belgio per il rapper nigeriano Kelvin Okpamen accolto a Rivergaro

Patient, love. And pray God. E cioè, cerca di essere paziente, ama… prega Dio! Sono alcune parole cantate da Kelvin Okpamen, nigeriano che ottenne lo stato di rifugiato perché vittima di discriminazione in Nigeria, e venne accolto nel centro gestito dalla cooperativa “Il Quadrifoglio” di Rivergaro.

“Non mi sentivo libero, nemmeno di cantare”. Così, anche quando è stato accolto a Rivergaro, aveva tenuto per sè, con discrezione e quasi vergogna, la sua grande passione: Kelvin inventa testi sul momento, gli viene naturale. Li mette in rima, gioca con le parole. La referente della struttura, Ivana Gracchi, si è accorta di quei testi e il sogno ha preso forma: prima su YouTube, poi in piccoli concerti, in un cd di canzoni in inglese e in nigeriano (in lingua edo), e ora in una tournée in Belgio.

“Farà una tournée in Belgio, ma mi ha detto che in due mesi vuole tornare qui, perché ha scelto di vivere a Piacenza, dove già si è esibito in alcuni locali”, spiega Gracchi. “Poteva essere inserito nel progetto Sprar, e avere ancora protezione, ma ha detto no. Negli anni ho visto la gratitudine di tanti ragazzi, se fossero stati lasciati a loro stessi sarebbero finiti in strada”.