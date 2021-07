La Boxe Piacenza ha fatto centro anche a Rivergaro. Risultati e foto

Come accaduto per le prime due tappe, anche l’ultimo appuntamento di Rivergaro de “La valle della nobile arte” ha fatto registrare il tutto esaurito. A ridosso del Trebbia, il ring allestito con sapienza dagli uomini della Boxe Piacenza è stato preso d’assalto da un pubblico di appassionati ma anche di tanti neofiti che hanno applaudito le gesta dei pugili di casa. Per la verità solo due le vittorie dei boxeur biancorossi, con Roberto Betancourt e Mattia Boccuni che hanno tenuto alta la bandiera della palestra del maestro Campanini e dei suoi uomini che possono dirsi estremamente soddisfatti di un evento che, anche a Bobbio e a Travo, nelle scorse settimane, ha trovato il gradimento di tantissimi piacentini. Di seguito, tutti i risultati degli incontri disputati a Rivergaro.

CATEGORIA JUNIOR

Pesi leggeri: Gian Luca Rodriguez (Pug. O.Tazzi) b. Edoardo Lucarelli (B.Station Voghera) ai p.

YOUTH

Pesi welter: Alexander Arellano (Pug. O.Tazzi) e Enrico Bezzi (B. Sassuolo) pari

ELITE II^

Pesi Leggeri: Francesco Tommasini (Pug.Domino) b. Daniel Cappiello (Company Boxe) ai p.

Pesi Superwelter: Andrea Filoramo (Pug. Domino) b. Christian Larosa (B.Cantù) ai p.

Pesi superwelter: Kevin Valet (Company B.) b. Aidi El Mehdi (B.Station Voghera) arr. Caut. 2^r.

Pesi Welters: Skalli Elkadimi (Pug. Domino) b. Skerdi Shkoza (Boxe Piacenza) ai p.

Pesi Medi: Alessandro Vietri (Pg. Tazzi) b. Domenico Ciniero (Boxe Piacenza) ai p.

Pesi Massimi: Mattia Boccuni (Boxe Piacenza) b. Gianfranco Loria (BoxE Cantù) a.c. 1^r.

ELITE 1^

Pesi Piuma: Roberto Betancurt (Boxe Piacenza) b. Alberto Pinna (Boxing Biella) ai p.

Elite II^ femminile:

Pesi 54kg. : Alessia Garofalo (Acc.Boxe ) b. Ilaria Tosca (Boxe Piacenza) ai p.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI