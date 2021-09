Entusiasmo alle stelle e qualità: River Volley, al via la stagione del ventennale

Sarà una stagione molto speciale per il River Volley 2001, che quest’anno festeggia il suo ventennale. Sono infatti passati due decenni da quando il fondatore del club Oreste Riscazzi diede vita ad un percorso divenuto nel corso del tempo sempre più solido ed entusiasmante.

Le squadre che nell’anno corrente 2021/2022 faranno sognare i tifosi sono le ragazze della Serie D Pintus, Serie D Decalacque, Divisione Pansini, Under 19 Vaportris, Under 18 Zena Office, Under 16 Vigor Plant, Under 16 Assicenter, Under 14 Michelotti Cereali, Under 14 Floricoltura, Under 13 Rasparini, Under 13 Dm Idrosanitaria, Under 12 Flower’s 2000 e le piccoline del Mini Volley.

“Abbiamo già iniziato gli allenamenti con un’euforia incredibile – esordisce il presidente Sergio Tiboni – quest’anno abbiamo ottime prospettive e lotteremo per raggiungere i nostri obiettivi con quella grinta ed energia che ci ha sempre contraddistinto. I nostri allenatori Massimiliano Carbonetti, Roberto Longeri, Massimo Bruno, Donato Maggipinto, Salvatore Massari, Vito Giovannacci, Paolo Bozzoni, Mario Cantarelli, Patrizia Patrini, Romina Gazzola, Elena Depalmi, Antonio Savi, Daniel Moretti e dirigenti Pietro Rocca, Sabrina Cassinari, Massimiliano Gionelli, Cinzia Groppi, Valeria Depalmi, Erika Risposi, sono fiduciosi nelle loro atlete e fremono per cominciare i campionati provinciali e regionali”.

“Ogni anno puntiamo a migliorarci – ha proseguito Tiboni – crescere e vivere il nostro sogno sempre più intensamente. La scorsa stagione siamo riusciti a vincere i provinciali Under 13, Under 15 e Seconda Divisione, ma non contente le nostre ragazze hanno ottenuto un altro meritato successo nel campionato Regionale Under 13. Cominceremo con la stessa grinta ed energia con cui abbiamo concluso a giugno – termina il presidente. – Siamo pronti, siamo tornati, siamo il River Volley”.