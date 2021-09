Bobbio capitale italiana dello skiroll: nel weekend ospiterà Coppa Italia e campionato

Bobbio si conferma ancora una volta capitale italiana dello skiroll. Sabato 25 e domenica 26 settembre, infatti, sono in calendario due distinte manifestazioni agonistiche tricolori che porteranno nel borgo della Val Trebbia i migliori interpreti italiani della specialità, a partire dalle categorie giovanili.

L’intenso programma delle gare, sotto l’egida della Federazione italiana sport invernali, è stato predisposto dallo Sci Club Bobbio che, grazie anche all’operato e all’intraprendenza del presidente Marco Labirio, è riuscito ancora una volta a riportare tra i colli piacentini questa importante manifestazione agonistica, che prevede prove valide per la Coppa Italia sprint, per la Coppa Italia in salita e per il campionato italiano Master.

Il primo appuntamento è in programma sabato 25 settembre alle 15.00, con le gare valevoli come undicesima tappa di Coppa Italia 2021 Fisi. Sulla distanza sprint dei 200 metri, su un percorso cittadino con partenza da Piazza XXV Aprile, si confronteranno cinque diverse categorie: Giovanissimi maschile e femminile (atleti nati dal 2010 al 2015), Children maschile e femminile (2006-2009), Assoluta maschile (1957-2005), Assoluta femminile (ante 2005) e Master MCM (ante 1956).

Domenica 26 settembre, invece, doppio programma di gare. A partire dalle 10.00, lungo un percorso con partenza da Piazza XXV Aprile e arrivo presso il centro fondo di Ceci, si sfideranno gli atleti che gareggeranno per la dodicesima prova di Coppa Italia 2021 Fisi (gara a tecnica classica in salita): percorso di un chilometro per la categoria Under 10 (2012-2015), di due chilometri per l’Under 12 (2010-2011), di quattro chilometri per l’Under 14 (2008-2009), di cinque per l’Under 16 (2006-2007), di sei per l’Assoluta femminile (ante 2005) e di dieci chilometri per l’Assoluta maschile (1957-2005).

Conclusa la partenza degli atleti in gara per la Coppa Italia, sarà la volta di quelli impegnati nella prova unica del campionato italiano Master Mcm (ante 1956) che si disputerà sulla distanza dei sei chilometri. Le gare di domenica, organizzate con il patrocinio del Comune di Bobbio, metteranno anche in palio la dodicesima edizione del Trofeo Valla&Ridella.

“Mettere in campo eventi sportivi di livello nazionale in un periodo ancora parzialmente condizionato dall’emergenza sanitaria – commenta il presidente del comitato organizzatore, Marco Labirio – non è semplice. Ci siamo riusciti ancora una volta grazie a un collaudato gioco di squadra con la Federazione sport invernali, la collaborazione del Comune di Bobbio e la grande disponibilità dei volontari del nostro Sci Club. Un evento sportivo che consolida Bobbio tra le principali realtà italiane dello skiroll, e che sicuramente sarà seguito nel fine settimana da tanti appassionati di questa spettacolare disciplina sportiva”.