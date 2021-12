Delibera anti-Covid a Bobbio: “Mascherine all’aperto e niente assembramenti”

“Penso sia fondamentale mettere al primo posto la salute”. Il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali continua la battaglia contro il Covid.

Sono circa trecento i bobbiesi colpiti dal virus dall’inizio dell’epidemia. “Non possiamo permetterci altri focolai”, precisa, annunciando la firma di una stretta decisiva che riguarda soprattutto le feste di Natale e Capodanno, inedita nel resto della provincia. Obbligo di mascherina all’aperto, non solo a Bobbio paese, ma in tutto il territorio comunale: “Dove c’è gente, almeno fino al 15 gennaio, perché sono in arrivo tanti turisti e devo tutelare loro e i cittadini”.

Poi, divieto di assembramenti, niente feste per San Silvestro e infine un “coprifuoco” musicale: “Sia perché ci arrivano segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica di notte, causate da musica troppo alta, sia perché è un piccolo disincentivo ad abbassare la guardia verso le esigenze sanitarie”, precisa il primo cittadino. I locali in sostanza restano aperti finché vogliono, “ma da mezzanotte la musica deve essere soffusa, più bassa, e poi spenta all’una”.

