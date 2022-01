Variante Statale 45: niente accordo tra i ministeri, resta il “no” della Soprintendenza

Nuovo progetto per la variante Rivergaro-Cernusca sulla Statale 45, da Roma non arrivano buone notizie.

Rispondendo a un’interrogazione del deputato piacentino Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancellieri ha gelato le speranze di un accordo tra ministeri: “Il ministero della Cultura, sulla scorta del parere della Soprintendenza, ha pubblicato sul proprio sito web di ritenere complessivamente incompatibile ai fini della tutela paesaggistica l’intervento così come proposto da Anas, ferma restando la possibilità di prendere in esame una soluzione progettuale che sia più aderente alla realtà del tracciato attualmente esistente sulla Statale 45″.

Il rappresentante del governo ha poi concluso: “Anas ha già avviato i necessari approfondimenti progettuali, al fine di valutare affinamenti al tracciato dell’opera per rispondere alle osservazioni pervenute. All’esito degli approfondimenti Anas attiverà le ulteriori procedure per l’acquisizione dei pareri propedeutici all’approvazione del progetto”.

Dura a questo punto la replica dell’onorevole Foti: “Se qualcuno per spirito di avventura, prima di pronunciarsi, avesse percorso quella strada, saprebbe che in diversi tratti intervenire in sede per allargare il tracciato risulta del tutto impossibile».

Per il parlamentare di Fratelli d’Italia è dunque «inaccettabile che, rispetto ad un tratto relativamente breve, ovvero undici chilometri, con risorse stanziate pari a circa 150milioni di euro, non si riesca a sbloccare un intervento che da almeno 25 anni è atteso”.

