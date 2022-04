Da sabato riapre il parco archeologico di Travo. Ricco il programma di eventi

Dopo la pausa invernale, sabato riapre le porte il Parco archeologico di Travo: sarà visitabile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, tutti i sabati e le domeniche. Durante le visite guidate, un archeologo accompagnerà il pubblico alla scoperta di quello che, a quasi trent’anni dalla scoperta, rimane uno dei più importanti villaggi neolitici dell’Italia settentrionale. La visita comprende anche la ricostruzione di alcune sepolture longobarde facenti parte di un’ampia necropoli rinvenuta nell’area. Per chi lo desidera, la visita potrà inoltre proseguire al Museo Archeologico all’interno dello splendido Castello Anguissola.

Nei mesi trascorsi, grazie all’impegno del Comune di Travo, si è lavorato per migliorare la fruibilità del Parco con la sistemazione dei tetti delle capanne ricostruite e dotandolo di un sistema automatizzato di sfalcio del verde. Ricco il programma di eventi previsto per la stagione 2022, a partire dalle due manifestazioni principali dedicate alla Preistoria e all’epoca longobarda, attese rispettivamente a giugno e ottobre, oltre che da numerose attività e laboratori organizzati per le famiglie durante i fine settimana durante tutto l’anno. Il calendario è consultabile sul sito internet del parco archeologico e sulla pagina Facebook “Villaggio Neolitico della val Trebbia – Travo”.