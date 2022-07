Da Bellocchio a Tornatore e Sorrentino: presentato il Bobbio Film Festival 2022

Un’edizione nel nome dei Maestri: questo il fil rouge del 25° Bobbio Film Festival organizzato dalla Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini.

Oltre al Maestro indiscusso Marco Bellocchio, che presenterà la serie “Esterno Notte” eccezionalmente in tre serate, il Festival, annunciato in una conferenza stampa da Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Pasquali, sindaco del Comune di Bobbio e da Paola Pedrazzini, si svolgerà dal 30 luglio al 10 agosto e vede tra gli ospiti registi illustri come Paolo Sorrentino con “È stata la mano di Dio”, Giuseppe Tornatore con “Ennio”, e i ritorni dei Manetti Bros. con “Diabolik” e con un film di loro produzione diretto da Cosimo Gomez, e di Giorgio Diritti con “Volevo nascondermi” e con il corto realizzato durante il corso Fare Cinema dello scorso anno, “In famiglia”. E poi altri grandi nomi come Leonardo Di Costanzo, Roberto Andò e le registe esordienti Giulia Steigerwalt e Laura Samani.