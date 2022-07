Tutto pronto a Bobbio per il Film Festival. Al via domani sera con “Diabolik”

Mancano ancora un giorno ma c’è già fermento a Bobbio, per il Festival del cinema che per due settimane proietta – è proprio il caso di dirlo – il capoluogo della Val Trebbia nell’olimpo della celluloide.

Giunto alla 25esima edizione il Bobbio Film Festival – diretto da Marco e Pier Giorgio Bellocchio e Paola Pedrazzini, realizzato con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, del ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bobbio – riserverà agli spettatori sorprese di caratura nazionale, con proiezioni, incontri e confronti con artisti, critici cinematografici, addetti ai lavori. La giuria del Festival è composta dagli studenti del Seminario residenziale di critica cinematografica curato da Anton Giulio Mancino.

Al termine delle proiezioni, che si terranno la sera ai chiostri di san Colombano, spazio al dibattito del pubblico con i protagonisti della settima arte, moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

Oltre al padrone di casa, il regista Marco Bellocchio, che presenterà “Esterno Notte” in tre serate, il Festival vedrà tra gli ospiti registi illustri come Paolo Sorrentino con “È stata la mano di Dio” e Giuseppe Tornatore con “Ennio”. Sarà la volta anche di ritorni, come quello dei Manetti Bros. con “Diabolik” (che darà il via alle proiezioni sabato 30 luglio) e di Giorgio Diritti con “Volevo nascondermi” e con il corto “In famiglia” realizzato durante il corso Fare Cinema dello scorso anno. E poi altri grandi nomi come Leonardo Di Costanzo, Roberto Andò e le registe esordienti Giulia Steigerwalt e Laura Samani.