Rincari per gli edifici pubblici, Sarmato userà i “fondi Covid” per le bollette

Il caro bollette morde e rischia di rosicchiare i risparmi dei piccoli comuni? A Sarmato per far fronte alle bollette sempre più care di luce e gas il Comune ci metterà una pezza con i cosiddetti “fondi Covid” ricevuti dal governo in occasione della pandemia. Lo ha deciso, in base ad un recente decreto legge, l’ultimo consiglio comunale che ha approvato l’ultima variazione di bilancio destinata in massima parte a questo tema.

La quota dei fondi governativi che saranno utilizzati dall’amministrazione in questa fase è di 63mila euro, come illustrato dall’assessore Pinuccia Tassi. La somma andrà a coprire soltanto gli aumenti previsti per le bollette del gas per il riscaldamento degli edifici pubblici, come le scuole.

