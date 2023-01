Sarmato, concessione per l’ex teatrino Società Operaio. L’annuncio del sindaco

Dopo aver sbloccato la partita dell’ex Eridania (dove sorgerà un nuovo insediamento dell’azienda Jmg Cranes) e quella dell’ex cinema Topo Nero (prossimo alla demolizione per realizzare il Parco della Sostenibilità), a Sarmato l’amministrazione comunale scioglie un altro dei nodi finora irrisolti del paese: l’ex teatrino della Società Operaia. Nei giorni scorsi è stata formalizzata con l’Agenzia Interregionale per il fiume Po – che attualmente aveva la proprietà dello storico immobile – una convenzione per la concessione del bene in comodato d’uso gratuito. Così presto Sarmato potrà riavere il suo “saloncino” – come viene chiamato dagli abitanti – come spazio polivalente per feste, eventi, concerti, mostre, cinema e ogni altra necessità.

A dare l’annuncio in consiglio comunale è stato il sindaco di Sarmato Claudia Ferrari.

