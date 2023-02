Torna il concorso letterario “Giana Anguissola”: le istruzioni del bando

Al via la 14esima edizione del concorso letterario “Giana Anguissola”, organizzato dal Comune di Travo in collaborazione con la rivista Andersen, Educarte e l’associazione Travolibri. L’iniziativa celebra la figura della scrittrice piacentina Giana Anguissola, autrice di Violetta la timida e di tanti altri romanzi che, dal dopoguerra e per tutta la seconda metà del Novecento, hanno appassionato generazioni di giovani lettrici.

Il bando del concorso, uno dei pochi in Italia di scritti inediti per ragazzi, è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito www.gianaanguissolatravo.it.

IL BANDO – Il concorso prevede due sezioni: una dedicata a romanzi che abbiano come riferimento un pubblico di lettori dai 9 ai 12 anni, e l’altra dedicata a racconti destinati a bambini dai 6 ai 9 anni.

Il tema è libero, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori maggiorenni, esordienti o già pubblicati, di qualsiasi nazionalità. Per partecipare è necessario che l’opera – anche se già inviata ad altri Concorsi letterari o a case editrici – sia originale e inedita, cioè non sia mai stata pubblicata. Gli elaborati devono essere inviati entro il 14 maggio 2023.

Gli scritti ammessi saranno letti integralmente e valutati in forma anonima da una giuria presieduta dal pedagogista e scrittore Daniele Novara e composta dalla direttrice di Andersen Barbara Schiaffino, dalla studiosa di letteratura giovanile e saggista Carla Ida Salviati, e dal gruppo di esperti e scrittori Rosella Parma, Valeria Depalmi, Roberta Chiapponi, Giorgio Eremo e Giovanni Battista Menzani.

A fianco della giuria lavorerà anche una giuria d’onore di cui fanno parte la fondatrice del concorso Adele Mazzari, il figlio della Anguissola Riccardo Kufferle, il direttore del quotidiano Libertà Pietro Visconti e Gaetano Rizzuto, già direttore di Libertà.

Con l’edizione 2023 è stata introdotta anche la Giuria Ragazzi, composta da una rappresentanza di studenti e studentesse della Scuola secondaria di primo grado di Travo, che selezionerà il miglior racconto inedito per ragazzi a cui spetterà una menzione d’onore. Il primo premio di 1.500 euro sarà assegnato al vincitore della sezione romanzi, mentre gli altri classificati riceveranno una serie di premi minori.

COLLABORAZIONE CON IL PREMIO LETTERARIO GIANA ANGUISSOLA – Un’importante novità della 14esima edizione del concorso è la collaborazione con il premio letterario “Giana Anguissola” promosso dalla biblioteca Passerini Landi di Piacenza e rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I vincitori parteciperanno alla serata di premiazione in programma a Travo il 2 settembre per ricevere un riconoscimento insieme agli autori finalisti del Concorso nazionale.