Voto a Cerignale, la candidata Chiara Casagrande: “Frazioni e capoluogo unite”

“Frazioni e capoluogo devono essere unite, in un’amministrazione armoniosa che metta sullo stesso piano tutto quanto il territorio, che non lasci indietro nessuno, specialmente chi si sente, spesso, un po’ abbandonato”.

Ecco l’idea di comune che ha in testa Chiara Casagrande, 40enne di Rovereto, che è pronta a guidare per i prossimi cinque anni il comune di Cerignale: sciolta ogni riserva, si candiderà a sindaca del comune e si sfiderà con la presidente della pro loco Fausta Pizzaghi.

Casagrande è una che di frazioni “se ne intende”, abitando con la sua famiglia nella piccola località di Rovereto – a mille metri d’altezza, a cavallo tra Valtrebbia e Valdaveto – dove gli abitanti si contano sulle dita di una mano. Per 18 anni operatrice alla casa di riposo di Ottone, è stata consigliera di maggioranza negli ultimi tre mandati del sindaco Massimo Castelli, fino al commissariamento.