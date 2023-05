“L’uomo col cappello” Gaetano Bonetti candidato a Corte Brugnatella

“L’uomo col cappello” come lo conoscono tutti in paese è pronto a candidarsi a sindaco di Corte Brugnatella con l’obiettivo di “ricostruire una comunità unita e solidale dopo la vicenda giudiziaria che ci ha colpiti“. Si tratta di Gaetano Bonetti, ex sindacalista della Cgil e villeggiante in alta Val Trebbia dal 1998. Volontario attivo e appassionato ha deciso di impegnarsi, all’età di 68 anni, perchè “abbiamo tante idee per il nostro territorio e vogliamo scongiurare il rischio di un secondo commissariamento, possibile con solo una lista in corsa”.

Bonetti ha deciso di candidarsi insieme a un gruppo di amici per puntare su servizi, turismo e ritornare a parlare di comunità dopo l’inchiesta della Procura che portò alle dimissioni dell’ex sindaco Mauro Guarnieri.