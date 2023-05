“Sempre aperta al futuro”: Industriando racconta la storia di Groppalli

Una sede su più piani con una produzione avveniristica e un magazzino verticale che desta meraviglia. Questo e altro è Groppalli, l’azienda protagonista della puntata di Industriando che andrà in onda stasera alle 20:05 su Telelibertà. Questa sera Industriando ci porterà alla scoperta di dell’impresa con sede a Gragnanino specializzata nella costruzione di stampi che negli anni ’90 è diventata leader nella produzione dei sistemi di aspirazione e scarico dei fumi per le caldaie.

L’azienda, che nonostante la grande crescita è rimasta a conduzione familiare, conta anche due filiali in Turchia, una in Spagna e una in Cina. Negli ultimi anni l’azienda ha avviato un importane percorso di diversificazione del business, che l’ha portata a fare il proprio ingresso nel settore di persiane e scuri, oltre ai serramenti in alluminio.

“La storia dell’azienda nasce nel 1977 a San Nicolò, sono partito da solo”, ricorda il presidente Luciano Groppalli. “Ho sempre avuto dentro di me una spinta a intraprendere, sfidare il mercato e realizzare qualcosa di diverso. I primi anni? C’era tanto da lavorare, non dico 24 ore su 24, ma almeno 18 sì. Davo la mia piena disponibilità all’azienda. Questo tengo a sottolinearlo: la nostra famiglia ha sempre reinvestito gli utili maturati”.

Amministratore delegato è il figlio di Luciano, Riccardo Groppalli: “Ci stiamo sviluppando in diversi settori, incrementando il nostro raggio d’azione. La storia dell’azienda la vivo da quando ho dodici anni e svolgevo le più umili mansioni all’interno dell’officina. Il mio è stato un percorso graduale, che mi ha portato ad avere questo importante ruolo oggi”.

Per i dettagli e le immagini all’interno dello stabilimento l’appuntamento è stasera su Telelibertà.