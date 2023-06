Pallavolo, successo per il Torneo delle Rive. Tre titoli al River Volley

Nemmeno il maltempo ha potuto fermare le “ragazze terribili” del River Volley, che sono andate vicinissime a centrare un en plein nella varie categorie. La società piacentina si aggiudica infatti ben tre titoli su quattro alla 32esima edizione del Torneo delle Rive di Sant’Agata, uno degli appuntamenti pallavolistici più attesi a livello locale. Sui campi di gioco del Parco del Trebbia di Rivergaro è andata in scena una spettacolare due giorni di volley, con le ormai classiche competizioni dedicate alle categorie Under 13, 14, 16 e Seniores, oltre alle piccole del minivolley S3, in tutto oltre 500 giovani atlete provenienti da Piacenza e provincia, Lodi, Pavia e Parma.

L’ARTICOLO DI GABRIELE FARAVELLI SU LIBERTA’