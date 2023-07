Il geometra Bianchi e la vita da sosia di Montezemolo. “Che spasso quel Bagaglino!”

Chi mai può dire di essere stato, per tre anni, Luca Cordero di Montezemolo? Il geometra Antonio Bianchi sì, eccome, tra Creme Caramel, su Rai Uno, e le altre avventure del Bagaglino. E pensare che non se l’era cercata, mai fatto la coda a un provino, mai un “Le faremo sapere”. Nacque a Rivergaro, in via Motta, il giorno dello sbarco in Normandia – 6 giugno 1944 – e ha sempre avuto un lavoro, prima della meritata pensione: era il geometra di palazzo Mercanti. Lo è stato per 40 anni. La parentesi in tv iniziò nel 1990. Doveva andare al battesimo, a Rivergaro, del figlio del vicino di casa, che per larga parte dell’anno abitava però a Milano 2. Viene notato. Lo chiamano, qualche giorno dopo, dal Grand Hotel di Rimini, lo invitano, gli corre incontro Gigi Sabani. “Lei sarà il sosia di Montezemolo!”. Di quei tre anni, in casa Bianchi, tutte le videocassette. E anche il Telegatto.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ