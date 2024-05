Elezioni amministrative nel comune di Coli, dove a sfidarsi sono 3 liste, che riportiamo in ordine di sorteggio elettorale. Tiziano Pugni, 60 anni, per “ReAzione in comune”; Ester Pugni, 45 anni, con “In comune con noi”; Emilio Covati, 57 anni, con “Rinnovamento in comune”.