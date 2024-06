Calendasco, le donne over 50 si raccontano a teatro con “Seriamente scherzando”

Il suo primo impegno da Sindaco rinnovato a Calendasco, Filippo Zangrandi l’ha trascorso calcando la scena. Ha infatti preso parte allo spettacolo di improvvisazione “Seriamente scherzando”, che nei giorni scorsi ha concluso il primo anno di attività del Laboratorio Teatrale che ha coinvolto, a partire da ottobre, una decina di donne over 50.

Le lezioni si sono tenute in spazi messi a disposizione dal comune di Calendasco, tra cui i locali del castello. A salire in cattedra, esperti dei Manicomics che hanno guidato le attività, fino appunto alla realizzazione della rappresentazione finale.

Numeroso il pubblico accorso ad assistere alla piéce delle attrici, su testi elaborati e scritti direttamente dalle protagoniste, valutando le peculiarità di ognuna di loro ed evidenziando temi importanti legati al mondo femminile in modo sobrio. La scelta è ricaduta prima di tutto su testi emozionali – dal titolo “Io sono” – per esprimere i sentimenti più profondi dell’animo ci ciascuno di noi, spesso confessati alle persone che si amano oppure addirittura nascosti in un cassetto dell’animo. Sono seguiti due monologhi, uno riferito al mondo femminile e alla libertà di espressione, l’altro per invitare a non rinunciare mai ai propri sogni, anche quando l’età avanza.

A salire sul palco, come detto, le attrici hanno anche invitato il sindaco Zangrandi che non si è sottratto alla sfida. Ha recitato, improvvisando la scena divertente di trovarsi in un parco, seduto su una panchina a leggere la Libertà, quando si avvicinano due donne che, senza vederlo, iniziano a parlare di lui e … a commentare le sue scelte. Si è quindi fatto l’occhiolino alla giocosità del teatro e dei luoghi comuni, per rimarcare temi sempre attuali, ma in modo delicato e intelligente.