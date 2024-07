“Te l’avevo detto” di Ginevra Elkann stasera al Bobbio Film Festival

Sala gremita ieri per la serata d’apertura del Bobbio Film Festival per la proiezione di “Felicità”, opera prima di Micaela Ramazzotti, che purtroppo non ha potuto raggiungere Bobbio dove era prevista da settimane la sua presenza, a causa di un problema improvviso. E’ stato comunque molto partecipato il dibattito con il pubblico dopo il condotto dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

Il Bobbio Film Festival prosegue stasera, domenica 28 luglio, con la proiezione di Te l’avevo detto, diretto da Ginevra Elkann, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo Magari e per la prima volta ospite del Festival. Presentato in anteprima mondiale a Toronto e poi alla Festa del Cinema di Roma Te l’avevo detto racconta di vite che si intrecciano in una Roma di fine gennaio travolta da un’anomala ondata di caldo. Un film “ipnotico”, “di grande potenza visiva” con un cast d’eccezione formato da Valeria Bruni Tedeschi, Alba Rohrwacher, Valeria Golino, Danny Huston, Greta Scacchi e Riccardo Scamarcio, chiamati a interpretare personaggi che vengono messi con le spalle al muro, costretti ad affrontare tutto quello che hanno abilmente evitato nelle loro vite, abituati a usare il sesso, il cibo, le droghe e persino l’amore come via di uscita, adesso non possono più scappare, devono attraversare il caldo e farsi trasformare da esso, ognuno con il suo ritmo, ognuno con la sua voce.

Al termine del film, Ginevra Elkann si intratterrà con il pubblico nell’atteso momento dell’incontro-confronto serale dopo proiezione, moderato ogni sera dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

Lunedì 29 luglio protagonista Margherita Vicario dopo la proiezione di Gloria!.

Il Bobbio Film Festival è organizzato da Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Ministero dei Beni Culturali e Regione Emilia-Romagna.