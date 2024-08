A Bobbio applausi per “La guerra al Tiburtino III”, stasera Margherita Buy

Applausi durante la proiezione e sincero divertimento in sala ieri sera al Bobbio Film Festival per “La Guerra del Tiburtino III” di Luna Gualano, presente al termine della proiezione per dialogare con il pubblico insieme al produttore Pier Giorgio Bellocchio nell’incontro condotto da Enrico Magrelli.

La serata è stata preceduta dalla proiezione del cortometraggio “Ultima generazione” interamente girato a Bobbio e presentato su desiderio dell’amministrazione comunale proprio come omaggio al borgo che ospita il festival, introdotto dalla protagonista del corto, l’influerncer e conduttrice televisiva e radiofonica Rajae Bezzaz.

Stasera al Bobbio Film Festival Volare, prima regia di una delle attrici più note e amate del nostro cinema, Margherita Buy, che per il debutto dietro la macchina da presa ha scelto un tema a lei molto vicino: la paura di volare.

Margherita Buy sarà poi la protagonista dell’incontro post proiezione condotto da Enrico Magrelli, insieme al produttore Simone Gattoni.

Domani, venerdì 2 agosto, è in programma la prima delle due parti de L’arte della gioia di Valeria Golino. Ospiti, gli sceneggiatori Valia Santella e Luca Infascelli.

Il Bobbio Film Festival è organizzato da Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Ministero dei Beni Culturali e Regione Emilia-Romagna.