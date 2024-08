Serate letterarie: cultura e suoni del Mediterraneo arrivano a Travo

Due appuntamenti in programma per la rassegna culturale promossa dal comune di Travo con il sostegno della Fondazione Piacenza e Vigevano.

gli eventi in programma

Mercoledì 7 agosto la manifestazione si trasferisce al Teatro Organico in località Termine Grosso alla Pietra Perduca, per ospitare Paolo Pileri che presenta il libro L’intelligenza del suolo. Piccolo atlante per salvare dal cemento l’ecosistema più fragile, in dialogo con Martina Sogni.

Giovedì 8 agosto, alle Serate letterarie fa invece tappa l’Appennino Festival, che porta in scena lo spettacolo Mediterraneo battente, un concerto di musiche e canti ispirati alle diverse culture del Mediterraneo e al dialogo tra i popoli.

Il Suolo: Tesoro Fragile da Proteggere Subito

Il saggio di Pileri, pubblicato nel 2022 da Altraeconomia, sottolinea l’importanza vitale del suolo, descrivendolo come un ecosistema straordinario e generoso. Il suolo ospita miliardi di esseri viventi, regola l’acqua, cattura anidride carbonica, crea humus fertile e agisce come una farmacia naturale. Tuttavia, è fragile e irreparabile se danneggiato da cementificazione, impermeabilizzazione, erosione o inquinamento. Pileri avverte che bisogna agire immediatamente per proteggerlo, poiché il suolo non è rinnovabile né resiliente e la distruzione continua mentre la politica ignora l’urgenza ecologica.

A TRAVO i SUONI E LE CULTURE DEL MEDITERRANEO

Il programma del giovedì prevede due momenti: il primo alle 21:15 dove l’autore Matteo Marchesini presenta il suo ultimo romanzo “Iniziazioni. Racconti di sette età”. Il libro ripercorre sette età della vita di un uomo alle prese con il sesso. Sullo sfondo c’è l’Italia, dal tramonto del Novecento a oggi, ma soprattutto, insieme ai cambiamenti nelle relazioni tra i sessi, il rapporto sempre più difficile tra le ambizioni o le idee dell’esistenza “diurna” e i desideri, le ossessioni, i terrori di quella “notturna”, che sta sotto la soglia della volontà o della coscienza.

A seguire, andrà in scena il concerto Mediterraneo Battente con Giovanni Seneca a chitarre, composizioni e arrangiamenti, Francesco Savoretti alle percussioni e Anissa Gouizi, voce. Lo spettacolo è un viaggio musicale che attraversa i diversi paesi che si affacciano sul Mare nostrum: parte dalle sonorità del sud Italia e passando per i Balcani, la Grecia, la Turchia e il Maghreb, approda fino alla Spagna.