La rassegna “Musiche nuove” approda al Monte Penice con il talento di Annie Barbazza

La rassegna “Musiche nuove” promossa dall’associazione Novecento si arricchisce di un nuovo suggestivo appuntamento. Stasera, sabato 10 agosto, le cime del Monte Penice faranno da cornice a un evento che promette di essere piuttosto emozionante. Alle ore 21.30, sotto un cielo estivo che si preannuncia stellato, Annie Barbazza salirà sul palco, portando con sé la sua chitarra, la sua voce e il suo pianoforte. In questo scenario naturale di rara bellezza, Annie interpreterà una selezione di successi underground, rivisitandoli con una sensibilità unica e una profondità emotiva che sapranno toccare le corde più intime dell’animo degli spettatori.

Un viaggio musicale al Penice

La sua esibizione non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio musicale, capace di trasportare il pubblico in una dimensione in cui le note e le parole si fondono per creare un’esperienza intensa e avvolgente. La sua voce, avvolgente e piena di sfumature, riesce a dare nuova vita ad alcuni brani iconici. “Il Penice è un luogo magico, che frequentavo con i miei genitori da bambina e che ha sempre avuto un posto privilegiato nel mio cuore: quando l’amministrazione della Città di Bobbio mi ha invitato per questa esibizione non ho esitato un attimo. Con “Annie’s playlist” propongo un progetto che, arrivato al suo terzo episodio, racchiude piccoli sogni da far galoppare sulle note, suggestioni più o meno lontane che voglio raccontare con la mia voce. Parliamo di un viaggio attraverso emozioni e ricordi che hanno segnato la mia vita e carriera, un diario musicale”.