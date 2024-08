Con la rassegna “Note in valle” sale in cattedra la voce di Elena Giardina

La rassegna “Note in valle” approda il 15 agosto, alle ore 21.15 a Bobbio nel Chiostro di San Colombano. Sul palco, nell’occasione, l’Infonote Pop Ensemble con le splendide voci di Elena Giardina e Matteo Becucci per uno spettacolo, “Musica and musical”, in cui la canzone è a vera protagonista.

Elena Giardina, con la sua voce calda e potente, interpreta ogni pezzo con una sensibilità che tocca il cuore del pubblico, mentre Becucci, con versatilità e carisma, ha saputo aggiungere quel tocco di eleganza a ogni nota. Trasporteranno gli spettatori in un mondo fatto di melodie indimenticabili e testi che parlano di infinito.

Il 17 agosto la rassegna si sposta a Gossolengo in piazza Roma dove gli Archimia string quartet e Matteo Becucci proporranno il concerto “Chamber pop”.

Il trittico agostano si chiude a Ottone, il giorno 18, in piazza della Vittoria, con il duo formato da Marcello Salcuni, alla chitarra, e Elena Giardina alla voce, impegnati ad esaltare “la grande tradizione della canzone d’autore italiana”.

“Note in Valle – Sapori sonori della Val Trebbia” dal 2020 unisce una rete di comuni che si sviluppano lungo il fiume Trebbia attorno alla proposta culturale dell’associazione Infonote e del suo direttore artistico Serafino Tedesi. Il festival rinnova il suo impegno nel promuovere e valorizzare le risorse naturali e culturali della Val Trebbia.