Il violoncello di Lamberto Curtoni per la “prima” di Bobbio Classica

La rassegna “Bobbio classica” prende il via giovedì 15 agosto alle ore 19, in uno scenario suggestivo e ricco di storia: il giardino “In cô del ponte”.

L’evento inaugurale (ingresso gratuito), intitolato “Vox celli”, vedrà protagonista Lamberto Curtoni, celebre violoncellista e compositore, noto per la sua versatilità e profondità interpretativa.

Curtoni omaggerà Johann Sebastian Bach, proponendo una selezione delle opere più iconiche del grande compositore tedesco, un viaggio musicale che promette di conquistare il pubblico attraverso le melodie immortali che hanno segnato la storia della musica classica.

L’esibizione rappresenta un perfetto connubio tra la maestosità della musica di Bach e la bellezza del luogo, il ponte Gobbo. Ma nel programma troveranno spazio anche alcune tracce della compositrice inglese Judith Weir e dello spagnolo Rogelio Huguet y Tagell.

Violoncellista e compositore, Curtoni si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “G.Verdi” di Torino e successivamente ha studiato e si è perfezionato con Giovanni Sollima. Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose istituzioni concertistiche italiane, dove il suo nome è sinonimo di eccellenza artistica e innovazione musicale.

La sua carriera è un continuo dialogo tra tradizione e modernità. Da un lato, Curtoni offre al pubblico interpretazioni magistrali del repertorio classico, donando nuova vita alle opere dei maestri del passato; dall’altro, si distingue per la voglia di sperimentare nuove frontiere musicali in grado di arricchire il panorama contemporaneo.

Lamberto Curtoni è l’autore di Raffa in the sky opera lirica in due atti ispirata alla figura di Raffaella Carrà commissio-natagli dalla Fondazione Donizetti che ha debuttato nell’autunno 2023 al Teatro Donizetti di Bergamo (regia di Francesco Micheli). L’opera, trasmessa in diretta su Rai5, è tutt’ora visibile su Raiplay. Ha inciso per Universal, Stradivarius, Egea e Warner.