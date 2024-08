“Voglio tornare negli anni 90”: pienone a Rivergaro la sera di Ferragosto

Gioia, entusiasmo e un pizzico di nostalgia a Rivergaro dove lo show “Voglio tornare negli anni 90” ha confermato il grande successo di pubblico nella serata di Ferragosto.

Per il secondo anno consecutivo, brani noti e coreografie hanno fatto scatenare i presenti in piazza Paolo dove è stato allestito il palco interattivo, arricchito da luci, spettacoli pirotecnici e dal passaggio di numerose mascotte.

L‘evento gratuito è stato organizzato dal Comune.

Dai grandi successi della musica anglosassone alle hit del pop italiano, passando per le storiche sigle dei cartoni animati, lo spettacolo ha riscosso l’apprezzamento di migliaia di partecipanti.

Tra la folla chi è cresciuto negli anni 90 con quella colonna sonora, i giovanissimi che quella musica l’hanno imparata di riflesso, fino ai bambini entusiasti per lo spettacolo.

Sempre a Rivergaro è in programma domani, sabato 17 agosto, il “Mercatino degli Hobbysti”, storico e sentito appuntamento organizzato dalla pro loco “Tramballando” e patrocinato dal Comune di Rivergaro. L’appuntamento è in piazza Paolo e in piazza Dante, dalle 7.30 alle 18.30.