River Volley 2001: obiettivi ambiziosi tra Serie B2 e giovani talenti in crescita

Salvezza in Serie B2, Final Four con l’Under 16 nel campionato regionale di Serie C e una crescita complessiva per oltre 120 tesserate. Questi sono gli obiettivi stagionali del River Volley 2001, pronto a vivere l’annata 2024-2025 con ambizione e determinazione.

La data da segnare sul calendario per le ragazze di coach Vito Giovannacci è il 12 ottobre, giorno d’inizio del nuovo campionato di Serie B2. Alla presentazione ufficiale della stagione, tenutasi nella sede della Decalacque di Piacenza, erano presenti il capitano Beatrice Rocca, Erika Domeniconi e Marzia Ragnoli per salutare la dirigenza e lo staff tecnico.

Il progetto del River Volley 2001 non si limita solo alla prima squadra: alle spalle c’è un movimento giovanile in crescita, come sottolineato dal vicepresidente Alessandro De Santis: “Abbiamo circa 120 tesserate, dalle più piccole di 9 anni fino alle ragazze della prima squadra. Nella prossima stagione, oltre alla Serie B2 in cui puntiamo alla salvezza, schiereremo anche una formazione Under 16 che parteciperà alla Serie C regionale, con l’obiettivo di arrivare alle semifinali.”