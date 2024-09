Skiroll, a Bobbio la sprint di Coppa Italia Next Pro: vittorie per Berlanda e Bolzan

La sprint ha aperto a Bobbio, in provincia di Piacenza, la tredicesima gara della Coppa Italia Next Pro 2024 di skiroll, settima tappa. L’evento, valido anche come 15° Trofeo Valla Assicurazioni, è organizzato dallo Sci Club Bobbio del presidente Marco Labirio.

Nella ko sprint, che si è svolta su rettilineo da 200 metri con partenza in Via IV Novembre e arrivo in Via Matteotti, si sono imposti Alessio Berlanda e Lisa Bolzan.

Assenti tanti dei protagonisti del Mondiale della Val di Fiemme, come i campioni del mondo nel format, Emanuele Becchis, Alba Mortagna e Anna Maria Ghiddi, ma anche il medagliato Michele Valerio, a imporsi sono stati due atleti esperti che hanno scritto la storia della disciplina.

Alessio Berlanda ha regalato al suo Team Futura il successo al terminale di una finale che non c’è mai stata, dato che Alessandro Corradi (Valdobbiadene), già ammonito, ha rimediato un secondo giallo per falsa partenza. Il veneto ha perso così anche un possibile secondo posto, che va a Francesco Chiaradia (Orsago), vincitore del bronzo juniores ai Mondiali in Val di Fiemme, che aveva vinto la finalina per il terzo posto sul trentino Davide Piccinini (Made2 Win). Questi due sono anche primo e secondo nella categoria juniores.

Nella gara femminile, successo per Lisa Bolzan (SC Orsago) che ha avuto la meglio in finale su una combattiva Maria Invernizzi (Valsassina), bravissima nel portarsi a casa la prova juniores. In terza piazza Chiara Agostinetto (Valdobbiadene), che ha chiuso seconda tra le junior. Quarta Marianna Barbieri (Olimpic Lama), terza juniores.

Per quanto riguarda le altre categorie, sono arrivate le vittorie di Federico Sartori (Lederense) e S. Cignetti Proietti (Winter Sport Subiaco) tra i Children, Adele Fortunato (Winter Sport Subiaco) e Giacomo Maci (Winter Sport Subiaco) tra i Pulcini.