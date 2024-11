Decalacque River Volley a corrente alternata, a Busnago arriva la sconfitta 3-1

Il River Volley Decalacque è costretto ad arrendersi in terra brianzola al Busnago nella quarta giornata della serie B2. La formazione piacentina ha disputato una partita a corrente alternata: anonima e titubante nei primi due set, aggressiva e convincente per un set e mezzo, per poi alzare bandiera bianca nel finale del 4 parziale.

Mister Giovannacci propone inizialmente la diagonale Caviati/Ragnoli, bande Antola e Chinosi al centro Alberti e Molinari ed infine Domeniconi a presidiare la seconda linea. La gara si apre a favore delle padrone di casa che, grazie agli errori delle ospiti più che ai propri meriti provano la fuga (7-2); mister Giovannacci chiama subito tempo per riordinare le idee e le piacentine, grazie a due attacchi vincenti di Chinosi ed un errore avversario si riportano sotto (8-5). L’opposto di casa (Penati) trascina la squadra ad un nuovo allungo (12-6), ma è ancora Chinosi, con tre attacchi consecutivi, a farsi carico di accorciare le distanze (12-9), con l’allenatore locale che ferma il gioco. Nel Busnago, ora che Penati regala qualche errore-punto al River, sale in cattedra la banda Baiamonte, la quale permette un nuovo allungo alle lombarde (19-14). Il River produce lo sforzo per riagganciare le lombarde (20-17 – fast di Molinari, primo tempo di Borri e pallonetto di Chinosi). Il Busnago, sempre grazie alle ispirate Baiamonte e Penati, gestisce il vantaggio e si aggiudica il primo parziale (25-19).

Si riparte e mister Giovannacci conferma la formazione del primo set e dopo i primi scambi in equilibrio (2-1 e 4-2) sono le padrone casa a provare la fuga (7-3), ma la reazione veemente delle padrone di casa riapre il parziale (11-10 – pallonetto di Antola, primo tempo e muro di Molinari). Le piacentine non riescono a dare continuità alla loro azione e Busnago, sempre con Baiamonte sugli scudi, scappa (19-12); il set è oramai segnato e le padrone di casa gestiscono il cambio palla senza patemi sino al 25-17 finale.

L’allenatore ospite prova a mischiare le carte inserendo Borri al centro e Rocca da opposto e forse qualcosa in casa River cambia (2-2, 4-4 e 7-9) con l’allenatore ospite che ferma il gioco. Le piacentine sono finalmente più lucide e concrete: gli attacchi di Rocca e Antola coadiuvate da Molinari al centro mettono in luce le debolezze delle brianzole (9-15), con l’allenatore locale che ha già chiamato entrambi i time-out. Il River, più lucido e concreto, mantiene un cospicuo vantaggio (12-19 – attacco di Chinosi), mentre il 14-21 lo firma Borri con un primo tempo. Il finale non riserva sorprese ed un muro di Molinari chiude il set (17-25) e riapre la partita.

Il quarto parziale si apre in equilibrio (3-2, 4-4 e 6-6), il River si esprime bene con tutte le sue attaccanti, ma è l’onnipresente Baiamonte a tenere a galla Busnago con una serie di attacchi vincenti (10-7). Un attacco di Antola, seguito da un muro e pallonetto di Rocca ricuciono lo strappo (14-12), con time-out locale e qui, purtroppo, il River si pianta e Busnago piazza un break che risulterà decisivo ai fini della partita (19-12 – muro e pallonetto di Rossi, doppio ace di Penati ed ancora attacco al centro di Rossi). Le lombarde, a questo punto, gestiscono il cambio palla e si aggiudicano set e partita (25-18).

Partita altalenante per le rivergaresi che devono trovare una maggiore continuità nel gioco, senza avere black-out che possono compromettere l’esito dell’incontro. Da segnalare la prestazione di Chinosi con 19 punti ed un 43% in attacco di tutto rispetto. Bisogna migliorare gli errori gratuiti ancora troppo elevati.

Sabato 9 novembre al Palarebecchi arriverà la forte formazione di Cartiera dell’Adda.

IL TABELLINO

SPAZIO CONAD BUSNAGO MB – DECALACQUE RIVER PC 3-1

(25-19 25-17 18-25 25-18)

SPAZIO CONAD BUSNAGO MB: Tenca (L1), Bottura 4, Foramiglio (L2), Rossi 9, Ricci, Ferrari 13, Baiamonte 21, Savio, Bulleri, Restaino, Penati 14, Monti 2, Tofani, Bassino 1, All. Salomoni, Ass. All. Galbusera;

DECALACQUE RIVER PC: Ragnoli 3, Gionelli, Caviati 2, Rocca 9, Antola 11, Chinosi 19, Padrini, Colombini, Alberti 1, Borri 6, Molinari 10, Soragna, Domeniconi (L1) 1, Pisani (L2), All. Giovannacci, Ass. All. Carini;