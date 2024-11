Il fine settimana magico del River Volley: vincono tutte le squadre del settore giovanile

Nello scorso fine settimana il River Volley ha compiuto qualcosa di sorprendente: tutte le squadre giovanili hanno vinto i rispettivi confronti: dalla under 13, under 14 e under 16 allenate da Max Carbonetti, all’under 16 (codice Pontolliese) di Romina Gazzola, alla under 18 di Alessandro Vassallo e alla prima divisione di Gianluca Frino. Ciascuna di queste formazioni, tra sabato e domenica, ha incassato una vittoria.

“Risultati che premiamo il lavoro svolto dagli allenatori e l’impegno profuso dalle ragazze – sorride Alessandro Vassallo, anche responsabile tecnico del settore promozionale del River Volley – ma dietro questi risultati c’è tutto un lavoro che non nasce dalla buona sorte, ma da una programmazione seria e strutturata”.

Il settore giovanile è da sempre fiore all’occhiello della società, come ricorda con orgoglio il vicepresidente Alessandro De Santis: “Le nostre ragazze rappresentano da sempre il cuore pulsante del club e ci fa piacere che il nome River Volley non sia conosciuto e apprezzato solamente in riferimento all’attività svolta dalle squadre seniores (serie B2 e serie C), ma che venga associato anche alle nostre giovanili. I risultati sono importanti. però va ricordato che sono frutto di un progetto che coinvolge allenatori, dirigenti, accompagnatori e collaboratori con varie mansioni, e tutti con ben chiaro un unico obiettivo comune: valorizzare le nostre ragazze, iniziando dalle più piccole, per consentire loro di crescere e divertirsi praticando uno sport. Siamo grati a tutti loro e continueremo a lavorare in questa direzione, per poi festeggiare tutti insieme, quando capita, un fine settimana di vittorie come quello che è appena capitato”.