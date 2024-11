Matteo Salvini a San Nicolò: “Meno burocrazia con la legge per le autonomie”

“Il dissesto idrogeologico è figlio della mancata prevenzione, della mancata sistemazione degli argini e della pulizia di fiumi e torrenti che spettano ai territori. Bisogna lavorare tutti insieme. Il governo i soldi li ha messi a disposizione, il problema è usarli bene e usarli tutti questi soldi”.

Così Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto nella mattinata di lunedì 11 novembre al mercato di San Nicolò per la campagna elettorale delle Regionali. Oltre a parlare di dissesto idrogeologico, Salvini è tornato sugli scontri di Bologna tra centri sociali e polizia a seguito della manifestazione di Casa Pound.

“Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si è inventato che il governo avrebbe inviato 300 camicie nere. Ha un problema serio. In realtà non sono stati scontri fra destra e sinistra ma solo dei teppisti di sinistra che hanno provato a manganellare, randellare e aggredire alcuni poliziotti. È una scena indegna, mi sarei aspettato delle scuse perché quella non è Bologna”.

Infine sulla legge per le autonomie ha detto che “potrebbe assolutamente aiutare a perdere meno tempo con la burocrazia ad esempio con la proclamazione diretta dello stato di emergenza da parte della Regione, senza aspettare i tecnici e il Consiglio dei ministri. Mi spiace che Bonaccini e Schlein fossero autonomisti fino a ieri e oggi si siano svegliati centralisti”.