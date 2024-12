Sarmato, il comitato contro il biometano: “Ricorso al Tar e al Presidente Mattarella”

Proprio nel giorno in cui i promotori del progetto intervengono per rassicurare sul funzionamento del futuro impianto a biometano da realizzare nell’area ex Eridania di Sarmato (“Non ci finiranno rifiuti e non ci saranno impatti negativi per il territorio e neppure emissioni maleodoranti”), il comitato che si oppone all’opera, Rinnoviamo Sarmato, annuncia di aver affidato l’incarico per il ricorso al Tar a due

importanti studi amministrativi, uno di Piacenza e uno di Milano: “E stiamo

per assegnare ad un tecnico esperto in materia agrotecnica – aggiunge il presidente Bruno Fellegara – l’incarico di affiancamento ai due legali per le tematiche prettamente tecnico-agrarie. Nel segnalare ancora una volta la scandalosa posizione delle amministrazioni preposte – aggiunge – che non hanno provveduto a rendere disponibili, a dispetto delle disposizioni legislative, la documentazione progettuale dell’impianto

(richiesta senza esito dallo scorso mese di agosto), i pareri degli enti coinvolti ed i verbali delle Conferenze di servizi, non riteniamo di escludere (anzi con ogni probabilità lo avvieremo) anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che potrebbe in tal modo vedere coinvolto anche il Consiglio di Stato. Parallelamente – conclude Fellegara – i legali stanno lavorando per verificare gli estremi di ricorso verso la componente civilistica, per danno provocato, con richiesta di risarcimento in solido alla cittadinanza”.

Il direttivo ha altresì deciso di avviare una campagna di raccolta fondi per sostenere le spese.