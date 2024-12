Rivergaro, scoppia la pace in consiglio comunale: bilancio approvato in pochi minuti

Stop al muro contro muro in consiglio comunale, in favore di una nuova collaborazione tra maggioranza e minoranza. Così, a Rivergaro, il bilancio di previsione 2025-2027 viene approvato in una manciata di minuti, con l’astensione del gruppo di minoranza “Rivergaro”. E i 13 punti all’ordine del giorno sono stati liquidati in meno di un’ora.

Tutto merito di un’inedita collaborazione bipartisan, iniziata già da alcuni mesi.

A ufficializzare e formalizzare il nuovo corso ci ha pensato ora il consigliere Giampaolo Maloberti, l’unico a sedere nei banchi dell’opposizione già nei cinque anni precedenti. “È evidente il clima molto più disteso di questa legislatura rispetto a quella precedente” ha spiegato in aula. “Restano tra maggioranza e minoranza normali diversità di vedute sulla gestione del comune, come è naturale che sia. Ma abbiamo ritenuto opportuno instaurare condizioni per un confronto più sereno e civile in un momento profondamente delicato, mantenendo comunque la nostra identità”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ