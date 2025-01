Gragnano, sconti sulle bollette per 40 famiglie: stanziamento di mille euro

Sconti sulle bollette a oltre quaranta famiglie in difficoltà del comune di Gragnano, con uno stanziamento di mille euro all’anno. Così, il Comune di Gragnano ha rinnovato nei giorni scorsi l’accordo per estendere anche quest’anno il progetto “Energia in Comune”, un supporto concreto ai soggetti in condizioni di fragilità promosso da Fondazione Banco dell’Energia Ente Filantropico in collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza, Provincia di Piacenza, Camera di Commercio di Piacenza, Federconsumatori Piacenza , Banca di Piacenza, Credit Agricole e altri 11 comuni.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ