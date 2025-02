Gamer in diretta, Celeste star di Tik Tok a 14 anni con 500mila follower

Giocare in streaming è diventata una vera e propria professione per molti giovani, e Celeste Brusamonti, un quattordicenne di Gragnano Trebbiense, è uno dei volti emergenti di questa nuova era digitale. Ha conquistato in meno di un anno quasi mezzo milione di follower su piattaforme come TikTok, Twitch e YouTube, diventando un fenomeno di massa tra i giovanissimi. Il suo pubblico è ampio e fedele, con spettatori che seguono le sue dirette giornaliere, che raggiungono picchi tra i 4.000 e gli 8.000 partecipanti per ogni streaming, specialmente durante le vacanze.

Studente al secondo anno dell’Istituto Tecnico G.D. Romagnosi di Piacenza, si è avvicinato al mondo dello streaming quando aveva solo dieci anni, ma ha deciso di lanciarsi seriamente solo nel 2023, quando ha avviato le sue prime dirette. Il suo esordio è stato un successo immediato, con un’affluenza di spettatori con numeri di spettatori cresciuti costantemente. “Un giorno ho deciso di provarci, e da lì è andata subito bene”, racconta Celeste, parlando del suo inizio nel mondo del gaming in diretta.

