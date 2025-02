Gragnano, la mozione contro le guerre nel mondo fa litigare il consiglio comunale

Neanche una mozione contro la guerra nel mondo riesce a portare la pace nel consiglio comunale di Gragnano. E così, tra voti d’astensione e uscite dall’aula, una semplice richiesta per lo stop al riarmo e per il cessate il fuoco in Ucraina e Medio Oriente non è riuscita a mettere d’accordo maggioranza e minoranza. È successo nell’ultimo consiglio comunale, quando il gruppo di maggioranza “Solidarietà e Sviluppo” ha presentato una mozione confezionata da Cristiano Schiavi e Alberto Frattola per impegnare il governo a fare la sua parte per bloccare le guerre: tra le varie richieste, il riconoscimento dello stato di Palestina, una soluzione politica alla guerra in Ucraina e la conversione delle spese militari in spese sociali e sanitarie.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’