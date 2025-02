Concorso letterario Giana Anguissola: pubblicato il bando, scade l’11 maggio

È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito www.gianaanguissolatravo.it il bando di partecipazione alla XVI edizione del Concorso letterario nazionale Giana Anguissola di

narrativa inedita per ragazzi e ragazze. Il Concorso è promosso dal Comune di Travo in collaborazione con la cooperativa Educarte, l’associazione Travolibri e la rivista Andersen, il più noto mensile di letteratura e illustrazione per ragazzi, e ha l’intento di valorizzare la scrittrice piacentina Giana Anguissola (1906-1966), che a Travo trascorse le sue estati per anni, vivendo e scrivendo nell’antica torre del castello. Dal 2021 la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

“formidabile vetrina per autori e autrici”

“Il nostro concorso letterario quest’anno compie 16 anni, e sono veramente orgogliosa di poter dire che è diventato grande e che si sta rivelando una formidabile vetrina per autori e autrici” sottolinea Roberta Valla, sindaco di Travo che più di tutti ha creduto nella possibilità di dare alla manifestazione un profilo nazionale.

Negli ultimi anni, infatti, alcune delle opere segnalate nell’ambito del concorso sono state in seguito pubblicate da importanti case editrici. È il caso dei romanzi Chi li ha visti? di Emanuela Da Ros (Piemme), 14 di Malusa Kosgran (Lapis) e Il narratore di marciapiedi di Maurizio Giannini (Risfoglia Editore). Nel 2024 sono arrivati in libreria La figlia del gigante di Ilaria Mattioni (Feltrinelli Junior) e Come un dente di leone di Attilio Facchini (Rizzoli), vincitori rispettivamente della XIII e XIV edizione del Concorso.

Il romanzo di Mattioni è stato selezionato come finalista nella terna 7-10 anni della IV edizione del Premio Campiello Junior. Il romanzo di Facchini è stato selezionato per il 68° Premio Bancarellino 2025. Anche l’inedito Il mio nome e` Salamandra di Guido Quarzo, che si è aggiudicato la Menzione Speciale della giuria nella XV edizione, arriverà nelle librerie nel 2025 con Uovonero.

IL BANDO

Il concorso prevede due sezioni: una dedicata a romanzi che abbiano come riferimento un pubblico di lettori dai 9 ai 12 anni, e l’altra dedicata a racconti destinati a bambini dai 6 ai 9 anni. Il tema è libero, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori maggiorenni, esordienti o già pubblicati, di qualsiasi nazionalità. Le opere devono essere originali e inedite, cioè non devono mai essere state pubblicate su alcun tipo di supporto, strumento o piattaforma distributiva. Gli elaborati devono essere inviati in formato elettronico entro la mezzanotte dell’11 maggio 2025.

Tutti i dettagli e le regole del concorso sono pubblicati sul sito www.gianaanguissolatravo.it, da cui si possono scaricare il bando integrale e la domanda di partecipazione.

LA GIURIA

Gli scritti ammessi saranno letti integralmente e valutati in forma anonima dalla giuria tenendo conto dell’originalità del contenuto, della qualità dello stile narrativo e dell’aderenza alla fascia di lettori di riferimento.

La giuria, che è presieduta dal pedagogista e scrittore Daniele Novara, è composta dalla direttrice di Andersen Barbara Schiaffino, dalla studiosa e saggista Carla Ida Salviati, consulente del Centro per il libro e la lettura del Mibact, e dal gruppo di esperti e scrittori Rosella Parma, Valeria Depalmi, Roberta Chiapponi, Giorgio Eremo e Giovanni Battista Menzani. A fianco della giuria lavorerà anche una giuria d’onore di cui fanno parte l’ideatrice del concorso Adele Mazzari, il figlio di Giana Anguissola Riccardo Kufferle, il direttore del quotidiano Libertà Gian Luca Rocco.

Il primo premio di 1.500 euro sarà assegnato al vincitore della sezione romanzi, mentre gli altri classificati riceveranno una serie di premi minori.

La premiazione dei vincitori della XVI edizione è in programma per sabato 30 agosto a Travo, nell’ambito della rassegna culturale che animerà il borgo per tutta l’estate con spettacoli, concerti e incontri con gli autori.

LA COLLABORAZIONE CON IL PREMIO LETTERARIO GIANA ANGUISSOLA

Con l’edizione 2023 è stata inaugurata la collaborazione tra il Concorso di Travo e il Premio letterario – sempre intitolato ad Anguissola – promosso dalla biblioteca Passerini Landi di Piacenza e rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Piacenza e provincia.

Il sodalizio continua anche quest’anno con l’obiettivo di creare sinergie tra le due manifestazioni, rafforzando l’offerta culturale di tutto il territorio piacentino.