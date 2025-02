Strada rurale di Agazzino, buche e cedimenti: limite ai 30 in attesa di interventi

Quasi un chilometro e mezzo di buche, cedimenti laterali e asfalto deteriorato: questa la situazione della strada rurale di Agazzino. L’amministrazione comunale di Sarmato, in attesa dei lavori di manutenzione, ha deciso di abbassare il limite di velocità a 30 km/h per garantire la sicurezza. L’ordinanza della polizia locale è entrata in vigore il 20 febbraio e riguarda il tratto di via Agazzino dall’incrocio con la via Emilia fino al palazzo Chiapponi-Scotti. La strada, percorsa spesso da mezzi agricoli, soffre da anni di deterioramento. L’ultimo intervento più consistente risale al 2013, ma oggi le condizioni sono di nuovo critiche.

“Stiamo valutando come intervenire sulle buche più gravi” spiega la sindaca Claudia Ferrari, che sottolinea la necessità di una ricostruzione completa e costosa. Difficile da sostenere senza contributi esterni, non previsti per i comuni di pianura come Sarmato.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’