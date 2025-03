“La casa degli sguardi”, al Jolly2 l’anteprima del film di Luca Zingaretti

L’attore, e ora anche regista, Luca Zingaretti sarà ospite nella serata di mercoledì 19 marzo al cinema Jolly2 di San Nicolò, per presentare il suo primo film “La casa degli sguardi” (che uscirà in sala il 10 aprile) e per dialogare con il pubblico dopo la proiezione, che inizierà alle 21. Tratto dal primo romanzo, autobiografico, di Daniele Mencarelli, poeta e scrittore che per questo libro ha vinto il premio Volponi e il premio John Fante opera prima, il film ruota intorno a Marco (Gianmarco Franchini), ventenne con una grande capacità di sentire, avvertire ed empatizzare con il dolore del mondo, che scrive poesie, e cerca nell’alcool e nelle droghe quello stato di incoscienza impenetrabile anche all’angoscia di esistere e di vivere.

Incapace di “stare” nelle cose, il ragazzo si è allontanato da tutti: la madre è mancata da qualche anno e ha lasciato un grande vuoto, mentre il padre, testimone di questo lento suicidio, tenta con tutte le sue forze di essere presente. La svolta avviene quando Marco dovrà andare a lavorare nella cooperativa di pulizie dell’ospedale Bambin Gesù.

