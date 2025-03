“La casa degli sguardi”, Luca Zingaretti: “Se vi è piaciuto, non tenetelo per voi”

Atmosfera molto calda al Jolly2 di San Nicolò che ha accolto con grande affetto Luca Zingaretti e il suo esordio da regista “La casa degli sguardi”, presentato in anteprima.

Artista poliedrico, che si muove a proprio agio tra cinema, televisione, teatro, Zingaretti ha girato con grande entusiasmo un film fresco e sincero, come dovrebbero essere tutti gli esordi e con il piglio del grande attore ha dialogato con la platea raccontando con generosità la sua esperienza “travolgente, grazie al grande supporto che ho avuto dal produttore e da un grande cast di attori che ho selezionato con grande cura”.

Tra un ricordo del padre “al quale mi sono ispirato per costruire il personaggio che ho interpretato nel film” e una carrellata sui personaggi che ha portato sullo schermo, spesso ispirati a personalità realmente esistite da Olivetti a Perlasca a Borsellino “figure con le quali mi sono contaminato e che mi hanno sempre lasciato qualcosa di importante, di significativo, che ho costruito con grande attenzione e rigore perché spesso mi sentivo anche inadeguato”, l’attore e regista ha chiuso la serata invitando la platea a parlare del film che uscirà in tutta Italia il 10 aprile: “Se vi è piaciuto, non tenetelo per voi”.