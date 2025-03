“L’Arte del Fare” tra piante e fiori, Monica: “Sporcarsi le mani di terra è atto d’amore”

Dopo il liutaio che crea chitarre elettriche da vecchie porte e tavole di legno, l’artista capace di dare vita a bambole e bomboniere originali, il falegname dal cuore gentile che realizza altalene e strumenti da pesca, la famiglia che dal 1981 prepara gustosi tortelli e svariati tipologie di pasta fresca, i divani e le poltrone della famiglia Mignani, le dolci prelibatezze del cioccolatiere Aldo Scaglia, le statue in marmo e i mosaici di Luigi Perotti, l’arte orafa di Fabrizio Boiardi e i vini custoditi nel castello di Momeliano, l’ultima tappa del viaggio tra “L’Arte del Fare” celebra l’arrivo della primavera con i colori di piante e fiori esposti all’interno di Vivai Maserati.

Dove la natura diventa arte

La prima stagione del format dedicato alle eccellenze artigiane piacentine si chiude a Ponte Vanagro, in Val Trebbia, dove dal 1989 sorge un luogo caratterizzato dalla passione e dall’amore per il mondo botanico. Un luogo dove la natura diventa arte e ogni giardino racconta una storia tra profumi e sfumature uniche. L’ultima puntata della trasmissione realizzata in collaborazione con Libera Artigiani andrà in onda stasera, mercoledì 26 marzo, dalle 20.30 sul canale 76 di Telelibertà e, in diretta streaming, nella sezione Tv Live di liberta.it.

“Anche chi vive in città può fare l’orto”

“Ogni giorno è un’esperienza nuova, un colore diverso, una fioritura particolare. Ogni giorno è un’emozione unica” le parole di Monica Pezza che insieme a Emanuele Maserati gestisce “Vivai Maserati” azienda attiva dal 1989 dove si sposano perfettamente l’area espositiva, la zona adibita alla produzione e il centro creativo di giardini e aree verdi.

Durante l’ultima puntata de “L’Arte del Fare” Monica accompagnerà Marco Vincenti e la troupe composta da Gianfranco Di Silvestro e Davide Franchini tra le serre e le distese di fiori e piante che compongono il vivaio lungo la Statale 45. Un’occasione per dispensare consigli utili e alla portata di tutti. “Non pensate che la coltivazione di erbe aromatiche e la preparazione di orti siano attività solo per chi vive in campagna – afferma Monica -. Chiunque può preparare un orto, anche chi abita in città. Fragole, zucchine e insalata crescono perfettamente nelle vasche con terriccio da predisporre nel proprio terrazzo”.

Un viaggio tra i colori di piante e fiori

Surfinia, Bacopa, Verdena, Tagete, Begonia, Geranio e chi più ne ha più ne metta. Una vera e propria esplosione di colori quella che si potrà ammirare durante la puntata in onda stasera dalle 20.30. “Grande conoscenza del mondo botanico, attenzione, cura e passione” gli ingredienti che non possono mai mancare in un lavoro che porta ogni giorno Monica e i suoi collaboratori a interfacciarsi con le regole della natura. “Qui non c’è solo una compravendita di piante, semi e fiori – ricorda la proprietaria del vivaio -, ma si produce, seguendo ogni passaggio dall’alveolo alla piantumazione in vaso”.

L’amore per la terra

Una realtà, quella di Vivai Maserati, cresciuta negli anni. “Siamo partiti da una piccola serra e con il tempo abbiamo realizzato i nostri obiettivi guidati dalla passione per la terra e per la natura – sottolinea Monica -. È un lavoro che comporta grandi sacrifici, ma soprattutto grandi soddisfazioni”. La pianta preferita? “Tutte hanno almeno una caratteristica che affascina, dalle sfumature, alla forma di foglie o radici – la risposta di Monica -. Amo l’orchidea e la particolarità dei suoi fiori, ma se devo scegliere dico la Tillandsia: una pianta semplice capace di adattarsi ovunque che non necessita di terra e che sopravvive nutrendosi dell’umidità ambientale”. Tutte le puntate de “L’Arte del Fare” si possono rivedere in qualsiasi momento on demand su Teleliberta.tv.