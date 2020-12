Fuga di monossido, famiglia in ospedale. Intossicato anche un bambino

Gli infermieri del 118 sono accorsi in un’abitazione per un malore che aveva colto un bambino di pochi anni e non appena hanno messo piede nell’appartamento, l’apparecchio per la rilevazione del monossido di carbonio ha cominciato a suonare. E’ accaduto in serata in via Quaglia, fra via Conciliazione e via Farnesiana. Un’intera famiglia composta da quattro persone è stata portata all’ospedale. Il più grave è parso il bambino che ha perso conoscenza, ma fortunatamente si è subito ripreso ed è stato giudicato fuori pericolo. Sul posto un’automedica del 118, un’autoambulanza della Croce Rossa e l’autoambulanza della pubblica di Lugagnano che si trovava in città per altri servizi e che è stata dirottata in via Quaglia. Sono intervenuti anche gli agenti della volante di polizia per i rilievi del caso e i carabinieri, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco. All’origine della fuga di monossido pare vi sia un malfunzionamento della caldaia.

