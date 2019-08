A Bobbio crescono i bambini e nasce un nuovo asilo nido. “Non solo un paese per anziani”

La montagna non è solo anziani. A Bobbio l’anno potrebbe chiudersi con 30 nuovi nati, un piccolo record. E questo clima di fiducia ha portato la parrocchia del Duomo a concedere gli spazi dell’ex seminario perché vi nasca un nuovo asilo nido per bambini dai 3 mesi ai 3 anni, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16. A finanziare l’intervento di restauro, la “Gamma” di Bobbio, che da anni è impegnata nella valorizzazione della vallata, nella crescita delle opportunità lavorative e nel sostegno ai servizi per le proprie operaie. L’asilo nido paritario sarà gestito dalla Fondazione San Benedetto e aperto a tutti. “Ci è sembrato un servizio fondamentale per attirare famiglie in montagna e sostenere quelle che scelgono di vivere qui” – ha sottolineato il parroco don Paolo Cignatta.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà