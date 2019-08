Parlano piacentino le scarpe ballerine indossate dalle star

La prima a indossarle sotto ai riflettori fu Brigitte Bardot, che negli anni Cinquanta ne fece un oggetto di tendenza e quasi un simbolo di emancipazione femminile. Fra alti e bassi, nel corso del tempo, le ballerine non sono mai state rimpiazzate dai piedi delle donne. Tanto da spingere due giovani piacentine, super appassionate di calzature, a fondare una start-up per la progettazione e la vendita di queste celebri scarpe ispirate al mondo della danza. Le 35enni Serena Poggi e Viviana Moriggi hanno creato il marchio “La Babette”: “made in Piacenza” per l’idea, lo sviluppo e la gestione; “made in Italy” per la produzione e il confezionamento. Le loro ballerine hanno fatto addirittura colpo su alcuni volti noti dello showbiz: la cantante Levante e le modelle Filippa Lagerback e Bianca Balti le hanno scelte per apparizioni pubbliche.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà