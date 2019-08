Auto si schianta contro un albero: donna incastrata, lungo intervento dei vigili del fuoco. E’ grave

Un’auto che procedeva in direzione Bobbio è finita contro un albero a Cisiano di Sotto nel comune di Rivergaro alle 9.30 di lunedì 5 agosto. In quel momento transitava un’ambulanza e i militi si sono fermati per prestare i primi soccorsi. La donna alla guida è rimasta incastrata tra le lamiere, per estrarla i vigili del fuoco hanno operato tre quarti d’ora.

La 57enne di origini ecuadoriane è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Non si esclude che all’origine dello schianto possa esserci stato un colpo di sonno.