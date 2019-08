Discarica vicino ai cassonetti. Residenti: “Non ce la facciamo più”

Degrado e sporcizia regnano all’angolo tra via San Tommaso e via Campagna, a Piacenza. A segnalare la situazione, lanciando l’allarme via social, è una residente della zona. Le foto che immortalano lo stato di incuria e inciviltà, sono state scattate domenica sera, 4 agosto, intorno alle 23. Non è la prima volta che i rifiuti vengono abbandonati a lato dei cassonetti e lasciati per strada in quella via e i cittadini si lamentano: “Non ce la facciamo più, è uno schifo”.

