“Mi ha rubato la droga”: 30enni si affrontano con pietra e cintura

In via Calciati

In via Calciati, nel pomeriggio di sabato 3 agosto, due 30enni nigeriani si stavano affrontavano brandendo una grossa pietra e una cintura. Uno dei due accusava l’altro di aver sottratto una dose di stupefacente che aveva occultato nella via. I due uomini sono stati perquisiti e addosso uno di loro aveva circa due grammi di sostanza stupefacente, l’altro 80 euro. Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni personali e rapina impropria perché durante la colluttazione il 30enne pregiudicato si era impossessato del portafoglio dell’altro.