Paura in piazza Duomo, bimbo investito da una bicicletta: arrivano gli operatori del 118

Attimi di grande apprensione oggi, lunedì 5 agosto, in piazza Duomo intorno alle 19.30, quando per cause da accertare un uomo in sella ad una bicicletta ha investito un bambino di quattro anni. In un primo tempo le condizioni del bimbo sono apparse gravi, ma in seguito, dopo le prime cure prestate sul posto, la situazione è migliorata e il piccolo ha riportato soltanto lievi ferite ed escoriazioni al viso e al collo. Sul posto anche i carabinieri, oltre agli operatori del 118.

