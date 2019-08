Pasquale Mezzadri, 89 anni e 220mila chilometri in Ape Car

L’89enne Pasquale Mezzadri, qualche tempo fa, ha fatto un scelta: non prendere la patente per l’auto e spostarsi solo in Ape Car. In questi anni, ha acquistato ben sei “tre ruote”: “L’ultima, con la quale circolo tuttora, ha 220mila chilometri. Poco tempo fa, l’ho utilizzata per fare un viaggio fino a Genova… È stata un’avventura!”.

Pasquale ama le barzellette, i lavori fai da te, due chiacchiere al bar (anzi, più di due) e le barzellette in dialetto: simboli di un’epoca che, forse, non c’è più.

“Non mi ritrovo nella società in cui viviamo oggi – ammette l’anziano -. C’è troppa maleducazione”. E così Pasquale fugge, a bordo della sua Ape Car, in una dimensione legata ai valori veri, quelli di chi sa guardare negli occhi le persone e non solo lo schermo di un telefonino.