Email al sindaco: “Vorremmo venire in vacanza. Ma ci sono neri?”

Erano stati in Val Trebbia e volevano tornare in vacanza, prima però volevano avere un’informazione che non riguardava la presenza del wi fi o della movida notturna come accade per molti turisti che telefonano al Comune. Una coppia ha scritto una mail al sindaco di un paese dell’alta Val Trebbia: “Ci sono neri?” Avendo notato diverse persone di colore girando in paese, la coppia di aspiranti villeggianti voleva conoscere alcune informazioni, ad esempio se erano integrati, se stavano lì tutto l’anno. La donna voleva essere sicura di poter girare tranquilla la sera, da qui la richiesta. Il sindaco preferisce che il nome del comune non venga citato per evitare “polemiche controproducenti” e sta meditando alla risposta più adatta.

